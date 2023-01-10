Російського генерала Лапіна призначено головою штабу сухопутних військ РФ

Генерал-полковник Олександр Лапін, який командував наступом на Чернігів та Суми та якого в Росії критикували за провали на фронті, призначений начальником головного штабу сухопутних військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Генерал Лапін на початку повномасштабного вторгнення РФ командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область). До кінця жовтня він був командувачем угрупування окупаційних військ "Центр". Однак у жовтні стало відомом, що Лапіна зняли з посади.

Влітку його нагородили званням героя РФ. При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ із Харківської області та провали на Донбасі. Зокрема, на Лапіна скаржилися голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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