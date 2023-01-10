Росіяни посилили репресії і почали хвилю депортації у Мелітополі, - мер Федоров

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі розпочали черговий виток репресій та нову хвилю депортації людей через звинувачення в антиросійській діяльності.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що таке депортація? Це людину без речей вивозять на останній блок-пост у Василівку, пред’являють їй претензії в начебто веденні антиросійської діяльності і змушують пішки йти до Запоріжжя. Так вчора депортували керівника Михайлівського ПТУ", - пояснив очільник міста.

За його словами, черговий виток репресій розпочався з кінця грудня - спочатку рашисти створили телеграм-канал, в якому висвітлювали всіх мешканців Мелітополя, які продовжують займати проукраїнську позицію.

"Вони вишукують їх в закритих проукраїнських чатах і викладають цю інформацію, таким чином роблять живу мішень. На початку січня вони пішли далі і зробили в телеграм чат-бот, в якому просто сусід на сусіда може написати, що він має проукраїнську позицію, і цю людину одразу везуть до комендатури, одразу допитують і в найкращому випадку просто проводять профілактичну бесіду", - сказав мер.

Федоров закликав мешканців виїжджати з тимчасово окупованої території через нові репресії.

"Через Василівку неможливо виїхати, за останні три тижні виїхали четверо людей. Здебільшого наші мешканці обирають шлях через тимчасово окупований Крим і потім або на кордон з Грузією, або на кордон з ЄС, але там все залежить від волі прикордонників РФ. Також шлях, які обирають наші люди, – це з найближчого аеропорту на території Росії перелітають до Молдови чи Туреччини… Також є шлях через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, але він надстрашний, тому що на території "ДНР" проводиться фільтрація", - додав Федоров.

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