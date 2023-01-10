В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тис. росіян, біля міста готують оборонні лінії, - мер Бойченко

Окупований Маріуполь наповнено не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю", - зазначив мер.

Бойченко сказав, що наразі у місті перебуває понад 30 тис. росіян.

За словами очільника міста, відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за смугами будують будівлі.

"Під виглядом "відновлення", вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди", - додав мер Маріуполя.

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