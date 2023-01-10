У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два кораблі, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні знаходяться чотири ворожих кораблі. Носіїв "Калібрів" серед них немає.