У Львові повідомили про замінування державних та торговельних закладів

У державних та торговельних закладах Львова шукають вибухівку. 10 січня надійшло повідомлення про "масове замінування"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Варта 1".

"Близько 10:00 надійшло повідомлення про масове замінування. Зараз є серія анонімних замінувань у Львові по державних та торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, зараз правоохоронці почергово перевіряють інформацію про замінування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надійшло повідомлення про замінування львівської Ратуші, проводиться евакуація, - Садовий