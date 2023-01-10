У Львові повідомили про замінування державних та торговельних закладів
1 4303
У державних та торговельних закладах Львова шукають вибухівку. 10 січня надійшло повідомлення про "масове замінування"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Варта 1".
"Близько 10:00 надійшло повідомлення про масове замінування. Зараз є серія анонімних замінувань у Львові по державних та торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, зараз правоохоронці почергово перевіряють інформацію про замінування.