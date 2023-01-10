Вірменія відмовилася цього року брати участь в навчаннях ОДКБ

Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає "недоцільним у нинішній ситуації" проведення у 2023 році в країні військових навчань ОДКБ.

Про це заявив на пресконференції вірменський прем'єр Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Йдеться про заплановані навчання "Непорушне братство - 2023".

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", - сказав Пашинян.

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Окрім цього, він прокоментував чутки, що Вірменія нібито пригрозила вийти з ОДКБ та СНД, якщо до 10 січня не буде розв'язане питання розблокування Лачинського коридору, заблокованого Азербайджаном з 12 грудня.

"Ми з нашими партнерами не розмовляємо мовою ультиматумів, все, що ми хочемо сказати, ми говоримо публічно", - сказав вірменський прем'єр, не спростувавши й не підтвердивши намірів щодо ОДКБ та СНД.

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Це не перший демарш глави уряду Вірменії на адресу Кремля та союзників із військово-політичного союзу.

На початку осені 2022 року Пашинян нарікав, що союзники не дають Вірменії вже закуплену зброю; хто це, не сказав.

У листопаді він не підписав підсумкову декларацію саміту ОДКБ, аргументувавши відмову відсутністю у документі оцінки дій Азербайджану у Нагірному Карабасі.

Після того, як спалахнув черговий конфлікт на вірмено-азербайджанському кордоні, Єреван заявив, що відмовляється від участі у військових навчаннях союзників.

У грудні Пашинян заявив про марність присутності російських військ у Нагірному Карабаху, оскільки вони не виконують зобов'язання Москви щодо утримання Лачинського коридору під контролем.

Першого тижня 2023 року біля російської бази в Гюмрі відбулися масові протести проти бездіяльності російських військ у ситуації з Лачином.