Донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, заочно повідомили про підозру, - поліція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"За даними слідства, у 2016 році 35-річний чоловік у місті Донецьк вступив до лав батальйону охорони тилу "Вітязь" терористичної організації "ДНР".
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Слідчі відділення поліції № 2 Куп’янського РВП спільно із працівниками УСР в Харківській області ДСР НП України викрили зловмисника.
9 січня поліцейські за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківській області заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.