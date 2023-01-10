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НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов

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НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов
Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Колишню Генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий. І якщо це буде стосовно того, що в неї незадекларований годинник люксового бренду Hublot – буду дуже сильно сміятися. Хоча там і без цього кейсу є за що "зачепитись", - розповів він.

Читайте: Венедіктову призначили послом у Швейцарії

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Бенядиктова,на 100% когда то "свой" прокурор,и тут такое... Ну ты не боись-Зелупа своих не бросает и в обиду не даст.
  • Olexa Pluzh
    Це не ця 100% своя, неосвічена і ручна курва казала що ху@ла неможливо притягнути до суду?
  • Viktor Lisenko
    депутаты опзжо до сих пор получают из бюджета зарплату
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