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Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

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Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну
У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у російську війну проти України.

Про це під час телефонного брифінгу сказала заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія планує мобілізувати 500 000 осіб для наступу на Україну, можливо, з території Білорусі.

"Ми точно знаємо, що росіяни й білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це тренування між білорусами і росіянами. Це все", - сказала представниця Пентагону.

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Нагадаємо, у неділю Росія та Білорусь планують розпочати на білоруській території спільні навчання для авіаційних підрозділів. Навчання триватимуть до 1 лютого, в них братимуть участь російські та білоруські сили, які входять до складу регіонального угруповання військ.

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Топ коментарі

  • freedom of speech
    Причем тут "Белоруссия вступит/не вступит в конфликт"?
    На территории Белоруссии РФ формирует новую группировку вторжения. Когда придет время "Ч", орки просто сядут на технику (которая якобы принадлежит Белорусской армии) и поедут в Украину. И Лукашенко даже не пикнет. А то, что л/с белорусской армии не будет участвовать в этом вторжении, так нам от этого ни холодно, ни жарко.
    И, кстати, еще большой вопрос: Сколько военнослужащих белорусской армии принимает участие в этой войне на стороне РФ. З/п в 2 000$ в белорусской армии никому даже не снилась ...
  • Ярослав Кийко
    А що не так?
    "Військові теоретики зазвичай визначають війну як збройний конфлікт, в якому конкурентні групи мають досить рівні сили, щоб зробити результат бою невизначеним."
    /Британська енциклопедія/
  • Driver Audi
    "Конфлікт"?Охуєть...
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