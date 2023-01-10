Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів Дерипаски. ПЕРЕЛІК
Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розслідування Міністерство юстиції зібрало докази того, що підконтрольна Дерипасці група "Русал" (один із найбільших виробників алюмінію у світі) постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу.
Таким чином він безпосередньо залучений до виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресоркою у війні проти України.
Частину алюмінієвої продукції "Русал" виготовляє із сировини українського походження - виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".
Міністерство вважає, що це достатні підстави для конфіскації усього українського майна Дерипаски:
- ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",
- ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів",
- ПрАТ "Хустський кар`єр",
- ПрАТ "Жежелівський кар`єр",
- ТОВ "Гуардон Україна",
- ТОВ "Компанія "Алюміній України",
- ТОВ "Сервісний центр "Металург",
- ТОВ "ЧАС ІТ",
- ТОВ "Охорона МГЗ",
- ТОВ "Центр обліку Миколаїв",
- Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм",
- ТОВ "Запоріжалюмінторг",
- АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",
- нежитлової нерухомості,
- техніки та ін.
Дерипаска стане третім підсанкційним російським олігархом, у якого спробують відібрати українські активи за новим механізмом, після Володимира Євтушенкова (АФК "Система") та Михайла Шелкова (ВСМПО-Авісма).
Об’єкти Євтушенкова після конфіскації передали Фонду держмайна, рішення щодо Шелкова ще не було.
Нагадаємо, на початку жовтня проти Дерипаски в Україні було запроваджено санкції.