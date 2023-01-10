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Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів Дерипаски. ПЕРЕЛІК

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Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів Дерипаски. ПЕРЕЛІК
Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски в дохід держави.

Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розслідування Міністерство юстиції зібрало докази того, що підконтрольна Дерипасці група "Русал" (один із найбільших виробників алюмінію у світі) постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу.

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Таким чином він безпосередньо залучений до виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресоркою у війні проти України.

Частину алюмінієвої продукції "Русал" виготовляє із сировини українського походження - виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

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Міністерство вважає, що це достатні підстави для конфіскації усього українського майна Дерипаски:

  • ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",
  • ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів",
  • ПрАТ "Хустський кар`єр",
  • ПрАТ "Жежелівський кар`єр",
  • ТОВ "Гуардон Україна",
  • ТОВ "Компанія "Алюміній України",
  • ТОВ "Сервісний центр "Металург",
  • ТОВ "ЧАС ІТ",
  • ТОВ "Охорона МГЗ",
  • ТОВ "Центр обліку Миколаїв",
  • Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм",
  • ТОВ "Запоріжалюмінторг",
  • АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",
  • нежитлової нерухомості,
  • техніки та ін.

Дерипаска стане третім підсанкційним російським олігархом, у якого спробують відібрати українські активи за новим механізмом, після Володимира Євтушенкова (АФК "Система") та Михайла Шелкова (ВСМПО-Авісма).

Об’єкти Євтушенкова після конфіскації передали Фонду держмайна, рішення щодо Шелкова ще не було.

Нагадаємо, на початку жовтня проти Дерипаски в Україні було запроваджено санкції.

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