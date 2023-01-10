Мін’юст подав позов про конфіскацію українських активів Дерипаски. ПЕРЕЛІК

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски в дохід держави.

Про це повідомили у міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розслідування Міністерство юстиції зібрало докази того, що підконтрольна Дерипасці група "Русал" (один із найбільших виробників алюмінію у світі) постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу.

Читайте: Активи Януковича, Курченка і Дерипаски заблоковані, далі буде позов про їх конфіскацію, - Малюська

Таким чином він безпосередньо залучений до виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресоркою у війні проти України.

Частину алюмінієвої продукції "Русал" виготовляє із сировини українського походження - виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Також читайте: Влада РФ забрала у олігарха Дерипаски готель в Сочі за критику війни, - FT

Міністерство вважає, що це достатні підстави для конфіскації усього українського майна Дерипаски:

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів",

ПрАТ "Хустський кар`єр",

ПрАТ "Жежелівський кар`єр",

ТОВ "Гуардон Україна",

ТОВ "Компанія "Алюміній України",

ТОВ "Сервісний центр "Металург",

ТОВ "ЧАС ІТ",

ТОВ "Охорона МГЗ",

ТОВ "Центр обліку Миколаїв",

Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм",

ТОВ "Запоріжалюмінторг",

АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",

нежитлової нерухомості,

техніки та ін.

Дерипаска стане третім підсанкційним російським олігархом, у якого спробують відібрати українські активи за новим механізмом, після Володимира Євтушенкова (АФК "Система") та Михайла Шелкова (ВСМПО-Авісма).

Об’єкти Євтушенкова після конфіскації передали Фонду держмайна, рішення щодо Шелкова ще не було.

Нагадаємо, на початку жовтня проти Дерипаски в Україні було запроваджено санкції.