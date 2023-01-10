Гальм для постачання ППО SAMP/T Україні немає, є технічні проблеми, - глава МЗС Італії Таяні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.
Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів протиповітряної оборони після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.
Незабаром після цього міністр оборони Гвідо Крозетто висловився обережно щодо того, чи зможе Італія поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.
Таяні заявив, що Італія працює з французами над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.
"Немає ніяких гальм ... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він в інтерв'ю італійському радіо.