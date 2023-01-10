Новини • Війна

У Путіна тільки один варіант в Україні - програш війни. Але він не хоче його приймати, - Кулеба

3 45513
У Путіна тільки один варіант в Україні - програш війни. Але він не хоче його приймати, - Кулеба
Російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти у війні проти України. Єдине, що йому залишається, - прийняти свою поразку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю National Public Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант - програш війни", - сказав він.

Кулеба зазначив, що складність і трагедія цього моменту полягає в тому, що російський диктатор не бажає дивитися правді в очі та шукає вихід.

"Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє", - впевнений міністр.

Також читайте: Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Так нехай мильярдеры раши його вбьють
  • mrSmith
    Єдиний варіант, це коли плешиве падло здохне.
    Застрелитися воно не зможе: потвора, що сидить за кілометровим столом, щоб застуду не підхопити та живе у бункері, на самогубство не здатна.
    Лакеї та блюдолизи, яки це падло оточують, не здатні на заколот.
    Отже, лише смерть.
    А стосовно того, що буде після, то я впевнений, що навіть якщо прийде ще більший монстр ніж цей, але він буде все робити, щоб припинити цю війну.
  • Berrimor Cute
    Никто никуда не уберется, нужно будет зачищать. Проигрыш кацапов произошёл ещё в момент объявления ними недостижимых целей в войне. Все действия кацапов, направленные на демилитаризацию и денацификацию создают обратно противоположный эффект: повышение уровня милитаризации и национального самосознания. Поэтому, да - очевидно, что ту войну, которую путлер объявил - он проиграл. По всей логике военных конфликтов, сейчас должна быть капитуляция России с целью сохранения недобитков сухопутной армии и собственной государственности. Если Путин на неё не пойдёт, значит, Россия потеряет сначала недобитки своих штыков, на которых держится кремлинский режим, а вследствие этого сразу и государственность кремлинского режима.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини