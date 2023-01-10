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Асоціація резервістів Бундесверу підтримує передачу танків Leopard Україні

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Асоціація резервістів Бундесверу підтримує передачу танків Leopard Україні
Президент Асоціації резервістів Бундесверу Патрік Сенсбург висловився за постачання Україні танків Leopard.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, БМП Marder є найефективнішою у комбінації - в ідеалі, звичайно, з бойовим танком Leopard.

"Тому підтримка основними бойовими танками є наступним логічним кроком", - зазначив Сенсбург.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше домовився з президентом США Джо Байденом про те, що Україна вперше отримає бронетранспортери західного зразка. Україна вже кілька місяців вимагає ці машини. Федеральний уряд погодився надати Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

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Тепер політики від "Зелених" та Вільної демократичної партії вимагають, щоби Шольц активізував свої зусилля і поставив в Україну більш потужні бойові танки Leopard 2. Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Габек нещодавно не виключив такого кроку.

Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

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Топ коментарі

  • Алекс Ростиков
    Резервістам респект!
  • Princ Stocki be1045cf
    Od Szwedów dostaniecie takie zabawki. Na pewno Wam się przydadzą. Bić ruskich. Chwała Ukrainie

    https://www.youtube.com/watch?v=d8x8ITwd4Vg&t=9s
  • Olexa Pluzh
    В тих, хто ближче до армії, навіть питання не стоїть.🔱⚓💪
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