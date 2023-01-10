Асоціація резервістів Бундесверу підтримує передачу танків Leopard Україні

Президент Асоціації резервістів Бундесверу Патрік Сенсбург висловився за постачання Україні танків Leopard.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, БМП Marder є найефективнішою у комбінації - в ідеалі, звичайно, з бойовим танком Leopard.

"Тому підтримка основними бойовими танками є наступним логічним кроком", - зазначив Сенсбург.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше домовився з президентом США Джо Байденом про те, що Україна вперше отримає бронетранспортери західного зразка. Україна вже кілька місяців вимагає ці машини. Федеральний уряд погодився надати Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

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Тепер політики від "Зелених" та Вільної демократичної партії вимагають, щоби Шольц активізував свої зусилля і поставив в Україну більш потужні бойові танки Leopard 2. Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Габек нещодавно не виключив такого кроку.

Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.