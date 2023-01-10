Мобілізація в РФ направлена на збереження динаміки бойових дій, - Череватий
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Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.
Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.
"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.
При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.