Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня, обговоримо надання зброї для України, - Столтенберг
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Зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного тижня.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зустрінемося наступного тижня у Рамштайні, у контактній групі під керівництвом США, яка надає підтримку Україні. Там ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоб обговорити, якого конкретно типу зброя потрібна, і як союзники можуть надати цю зброю", - сказав генсек Альянсу.
Нагадаємо, раніше у Міноборони Німеччини повідомили, що наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 січня.