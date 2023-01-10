Справу щодо "депутата" з Криму, який закликав підтримувати війну Росії проти України, передали до суду

Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ще одного "кремлівського рупора" в окупованому Криму.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прокуратура АР Крим та м. Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

Після повномасштабного вторгнення обвинувачуваний розпочав пропагандистську кампанію проти України. Цей так званий депутат неодноразово виступав у ЗМІ та закликав кримчан підтримувати збройну агресію РФ. Злочини ворога обвинувачений виставляв як "порятунок", "наведення порядку" та "відновлення мозку братам".



На різних пропагандистських каналах чиновник переконував у легітимності окупації частини території України та закликав до насильницького повалення української влади. В усіх своїх виступах обвинувачений намагався створити позитивний образ окупантів та возвеличував ідеї "русского мира".



Загалом, будувати свою кар’єру в кримських "органах влади" обвинувачений розпочав відразу після окупації Криму у 2014 році.

Зокрема, він був регіональним депутатом до "Державної Ради РК" від "Єдиної Росії", працював у "Комітеті Державної Ради РК" з народної дипломатії та міжнаціональних відносин, де з 2018 року по теперішній час обіймає посаду голови.



Дії "депутата" кваліфіковано як публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України), виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України) та колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Санкція передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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