Експосадовицю Луганської ОВА судитимуть за допомогу окупантам, - СБУ

Колишню посадовицю Луганської облдержадміністрації судитимуть за те, що вона, за даними слідства, співпрацює з російськими окупантами та обійняла посаду в окупаційній адміністрації Новоайдарського району. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.