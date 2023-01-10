Минулої доби російські загарбники знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано майже 80 "прильотів", - Держприкордонслужба

З території РФ окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Юнаківська, Білопільська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська Чернігівщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У першій половині дня рашисти з російського населеного пункту Графовка накрили територію Краснопільської громади з РСЗВ "Град" та ствольної артилерії, загалом пролунало майже два десятки вибухів від розривів реактивних снарядів та більше десятка – від артилерійських снарядів.

Крім цього, російські окупанти з безпілотника скинули на територію цієї ж громади два вибухові пристрої. На щастя, обійшлося без жертв.

Шалигінську громаду ворог з району населених пунктів Локоть та Козине двічі обстрілював 120-мм мінометами — 10 вибухів та ствольною артилерією — 12 вибухів.

Пізніше по прикордонню Новгород-Сіверської громади ворог з боку населеного пункту Гудовка випустив 120-мм міни — зафіксовано 4 вибухи.

У другій половині дня противник з російського населеного пункту Волфіне обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, нараховано більше десятка прильотів.

Майже одночасно ворог також з мінометів накрив територію Юнаківської громади, пролунало близько десятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту суджа", — йдеться у повідомленні.