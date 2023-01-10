Новини • Війна

На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень

2 3323
На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень
На бахмутському напрямку противник вчинив 257 обстрілів, п’ять авіаударів, сталося 30 бойових зіткнень,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу" у вівторок.

"У Бахмуті обстановка залишається складною. Загалом бахмутський напрямок фронту - один із головних напрямків ударів ворога. За цю добу він, зокрема, зосередив там 257 обстрілів з усіх видів ствольної, реактивної артилерії, танків, завдав п'ять 5 авіаударів. Також сталося 30 бойових зіткнень", - сказав він.

Череватий наголосив, що найгарячішою точкою бахмутського фронту залишається Соледар, який ворог намагається захопити за всяку ціну.

Також дивіться: "Сьогодні дронщики - це очі": Робота аеророзвідки під Бахмутом. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини