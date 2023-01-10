Гайдай про ситуацію на Луганщині: Земля вже промерзла достатньо серйозно, буде підключатися важка техніка

Українські захисники на Луганщині крок за кроком визволяють території.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою нашими силами оборони. На напрямку Білогорівки стабільно сили оборони тримають та відбивають всі повністю наступи та намагання прорвати лінію оборони з боку ворога.

Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, то там перевага на боці наши захисників. Вони не швидко, але стабільно крок за кроком визволяють територію Луганської області", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, низькі температури для бійців в окопах є "пекельними умовами".

"Але я думаю, що десь буде пожвавлення бойових дій, тому що земля вже промерзла достатньо серйозно. Зараз буде підключатися важка техніка", - додав глава ОВА.

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