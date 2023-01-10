Новини • Війна

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Земля вже промерзла достатньо серйозно, буде підключатися важка техніка

5 84529
Гайдай про ситуацію на Луганщині: Земля вже промерзла достатньо серйозно, буде підключатися важка техніка
Українські захисники на Луганщині крок за кроком визволяють території.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою нашими силами оборони. На напрямку Білогорівки стабільно сили оборони тримають та відбивають всі повністю наступи та намагання прорвати лінію оборони з боку ворога.

Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, то там перевага на боці наши захисників. Вони не швидко, але стабільно крок за кроком визволяють територію Луганської області", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, низькі температури для бійців в окопах є "пекельними умовами".

"Але я думаю, що десь буде пожвавлення бойових дій, тому що земля вже промерзла достатньо серйозно. Зараз буде підключатися важка техніка", - додав глава ОВА.

Також читайте: ЗСУ потроху деокуповують Луганщину в напрямку Кремінної, - Гайдай

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Я просив позавчора, вчора...ЗАТКНіТЬ ЦЬОМУ іДіОТУ ПЕЛЬКУ
  • Андрюха71
    задача голови ОВА на будувати тактику чи стратегію військ, а займатись гуманітаркою, і всякою - такою роботою. а цей тільки що робить то *******, скільки можна !!!!
  • vsbu vsbu
    Так хоч би вже на Цензорі не публікували телепня....плятьььь. Дістав...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини