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Заступника голови Одеської ОВА Муратова звільнили через підозри в корупції

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Заступника голови Одеської ОВА Муратова звільнили через підозри в корупції
Підозрюваного в корупції та шахрайстві заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з посади.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Муратова звільнено з посади розпорядженням від 10 січня 2023 року.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що правоохоронці викрили заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Муратова в корупції. За даними слідства, він пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА за 35 тис. доларів вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, в якому той фігурував. Суд арештував Муратова на два місяці - терміном за 4 березня. Він може вийти із СІЗО, якщо заплатить заставу в понад 3 млн грн.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А голову південного управління ДПСУ і чесальщика хером об силіконові губи прес-секретутки мула коли звільнять за корупцію?
  • Sophia-Maria Duglass
    Муратов, Новинський, Портнов- не українці
    А ПОБАЧАТ українці ціх неукраінців у український в'язниці ?
  • Євген Зайцев
    Його звільнили, щоби потім оголосити в розшук!!!
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