Росіяни скоротили інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75%, - CNN

Інтенсивність артилерійського вогню російських окупантів в Україні різко скоротилася останнім часом у деяких місцях на 75%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

Вони поки що не мають однозначного пояснення: скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів, також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військових.

У будь-якому випадку разюче зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням позиції Росії на полі бою, яка дедалі більше слабішає, сказали телеканалу представники США та України.

Також читайте: Мобілізація в РФ направлена на збереження динаміки бойових дій, - Череватий