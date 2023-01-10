Росіяни скоротили інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75%, - CNN
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Інтенсивність артилерійського вогню російських окупантів в Україні різко скоротилася останнім часом у деяких місцях на 75%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.
Вони поки що не мають однозначного пояснення: скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів, також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військових.
У будь-якому випадку разюче зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням позиції Росії на полі бою, яка дедалі більше слабішає, сказали телеканалу представники США та України.