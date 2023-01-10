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Росіяни скоротили інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75%, - CNN

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Росіяни скоротили інтенсивність артилерійського вогню на деяких ділянках фронту на 75%, - CNN
Інтенсивність артилерійського вогню російських окупантів в Україні різко скоротилася останнім часом у деяких місцях на 75%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

Вони поки що не мають однозначного пояснення: скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів, також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військових.

У будь-якому випадку разюче зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням позиції Росії на полі бою, яка дедалі більше слабішає, сказали телеканалу представники США та України.

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Топ коментарі

  • Natan Brusovankin
    Щоденно до України заходять до двух батальонів, сформованих частково з перегрупованих кадрових і чмобіків. Це приблизно до 1500 осіб. Щоденно, в середньому, Сили Оборони України знищують до 700 осіб, що, само по собі є великою цифрою, але русня, так, чи інакше, поповнюється на один батальон щоденно. Це повинні розуміти наші західні партнери і давати зброї більше в десятки разів.
  • Ron Ma dcabdd3b
    щоби збільшити снаряди на Соледарі
  • Senator 0eaca536
    Находясь в реанимации Бесогон Никита Михалков хочет поехать в окопы,типа поддержать пригожинских хмырей из ГУЛАГа...
    Умом рабZeю не понять и Аршином не измерить..., чувак скоро сдохнет...,а мысли о войне,а не о добром вечном...
    У такого народа урода будущего нет...💀💀💀
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