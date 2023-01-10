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Росіяни знову обстріляли Сумську та Чернігівську області, зафіксовано 42 "прильоти", - ОК "Північ"

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Росіяни знову обстріляли Сумську та Чернігівську області, зафіксовано 42 "прильоти", - ОК "Північ"
Ворожа армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК  "Північ".

"З 11:50 до 12:45 повідомили про 21 прихід, імовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 14:15 до 14:25 повідомили про 21 прихід, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні. 

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