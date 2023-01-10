Окупанти звітують, що відновили рух автомобілів Кримським мостом

Міністерство транспорту РФ повідомило про відкриття руху автомобілів Кримським мостом після ремонту.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:10 (мск) відновлено рух автомобілів та автобусів Кримським мостом, раніше припинений у зв'язку з ремонтно-відновлювальними роботами", - заявили у мінтрансі РФ.

Раніше повідомлялося, що через ремонтні роботи на Кримському мосту 10 січня буде перекрито рух до 16:00 за місцевим часом.

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Обмеження руху на Керченському мосту виникли після вибуху з подальшою пожежею 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

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