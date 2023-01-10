Росіяни неодноразово і невдало намагалися під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, - "Держатомрегулювання"

З початку окупації Запорізької АЕС росіяни декілька разів намагалися під’єднати станцію до російської енергосистеми. Проте усі спроби були невдалими.

Про це на брифінгу повідомив в.о голови "Держатомрегулювання" Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи можливо під'єднати Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії? Ми вже бачили ці спроби, вони невдалі й завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти Запорізьку АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не призведуть. До того ж, міжнародні організації - МАГАТЕ та ООН - у своїх резолюціях неодноразово констатують, що Запорізька АЕС - це українська власність, і електрика, яку вона виробляє і може виробляти, також українська", - наголосив Коріков.

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