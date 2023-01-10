Міністри оборони країн Балтії обговорять підтримку України

У столиці Естонії Таллінні відбудеться зустріч міністрів оборони країн Балтії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас обговорить підтримку України та інші актуальні питання регіональної безпеки та співпраці з міністром оборони Латвії Інарою Мурнієце та міністром оборони Естонії Ганно Певкур.

Планується, що міністри обговорять придбання та розвиток спільних можливостей, зокрема систем HIMARS, а також підготовку до червневого саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться в повідомленні.

Останніми роками країни Балтії активно співпрацюють у галузі повітряної поліції НАТО, військово-морських сил, спільних навчань і підготовки офіцерів у Балтійському оборонному коледжі.

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