Зеленський провів розмову із Мішелем: Поінформував про нагальні потреби України в озброєнні
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації Формули Миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна - ЄС", - йдеться в повідомленні