На всі українські АЕС прибудуть моніторингові місії МАГАТЕ, - "Держатомрегулювання"

В Україну на АЕС прибудуть моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для здійснення контролю стану безпеки станцій в умовах війни.

Про це на брифінгу повідомив в.о голови "Держатомрегулювання" Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна запросила влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних електростанціях, включаючи і Чорнобильську. МАГАТЕ погодилося з цією пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС", - зауважив він.

За словами Корікова, головна мета цих місій - моніторинг стану безпеки в умовах військових впливів, яких зазнає зараз Україна та українські ядерні установки. Саме так МАГАТЕ зможе на власні очі переконатися, як ракетні удари впливають на стан атомних станцій.

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