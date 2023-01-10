ЄС та його члени надали Україні вже близько 50 млрд євро допомоги, - Мішель
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вперше у нашій історії ми надали летальне військове озброєння Україні через Європейський фонд миру лише за кілька годин після того, як розпочалася (повномасштабна) війна. Наразі ми виділили на це понад 3 мільярди євро - додатково до масштабних військових надходжень від країн-членів. Ми об’єднані у підтримці України, наданні їй дипломатичної, фінансової та політичної підтримки. ЄС і його країни-члени разом надали близько 50 мільярдів євро допомоги", - сказав президент Євроради.
Він також відзначив зближення ЄС і НАТО. Обидві організації прийняли стратегічні документи, які визначатимуть майбутнє їхньої безпеки – Стратегічний компас у ЄС та нову Стратегічну концепцію в НАТО. Ці зусилля доповнюють одне одного. Альянс відіграє ключову роль як основа територіальної оборони, що важливо для всієї євроатлантичної безпеки. Натомість ЄС зміцнює свої оборонні спроможності та готовий робити більш ефективний внесок у глобальну безпеку.
"Війна РФпроти України вразила обидві наші організації та зблизила нас. Ми стали сильнішими. НАТО посилило свою присутність у Східній Європі та ... у Швеції й Фінляндії. Путін хотів бачити менше НАТО, але домігся протилежного результату - він отримав більше НАТО, і матиме більше ЄС. Ми прискорюємо процес розширення у Західних Балканах та прийняли історичне рішення - надали статусу країн-кандидатів Україні та Молдові і європейську перспективу - для Грузії", - сказав Мішель.
На його переконання, сильний Альянс складається із сильних союзників. У цьому контексті ЄС і НАТО є близькими організаціями, історії яких тісно пов’язані. Нині 21 з 27 країн ЄС є членами НАТО, а після вступу Фінляндії та Швеції їх буде 23. Водночас країни ЄС становлять більшість серед країн-членів НАТО. Обидві організації поділяють спільні цінності, серед яких свобода, мир, безпека, заможність і демократія.
"Сьогоднішня Декларація виводить нашу співпрацю на новий рівень, щоб забезпечити мир і стабільність, інтенсифікувати взаємодію у важливих сферах, наприклад у захисті критичної інфраструктури, космосі, реагуванні на безпековий вимір кліматичних змін, а також у боротьбі з інформаційними маніпуляціями… Ми, європейці, хочемо взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і це лише посилить нашу європейську опору в структурі НАТО", - наголосив президент Євроради.