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Під впливом подій в Україні Польща змінює доктрину оборони на випадок агресії РФ

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Під впливом подій в Україні Польща змінює доктрину оборони на випадок агресії РФ
Польща змінює підхід до захисту країни від можливої збройної агресії Росії, який тепер передбачатиме зайняття оборони не по річці Вісла, як раніше, а безпосередньо на кордоні з РФ і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як визнав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, це рішення ухвалене під впливом трагедій українських міст, зокрема Бучі, які у перші дні війни були захоплені ворогом. Як зазначив міністр, новостворювана 1-ша Піхотна дивізія Легіонів має ефективно закрити доступ до Польщі.

"Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла упродовж багатьох років, під час правління нинішньої опозиції. Тоді передбачалося, що оборона Польщі почнеться лише на лінії Вісли і ми без бою віддамо східну частину країни. Це могло б призвести до таких трагедій, які ми бачили в Бучі в Україні", - підкреслив Блащак.

За його словами, відтепер Польща бере до уваги боротьбу за кожен шматок польської території. "Тому ми маємо бути сильними і навіть дуже сильними саме на сході нашої країни, адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності", - констатував польський міністр.

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Нагадуємо, у Польщі у складі ЗС країни створюють нову дивізію, яка дислокуватиметься в Підляському воєводстві поблизу кордонів з Білоруссю та РФ. Нове військове об’єднання матиме назву Перша піхотна дивізія Легіонів. В її складі буде чотири бригади, по чотири батальйони в кожній.

Топ коментарі

  • Вадим Карапіщенко
    Вдачі братам полякам у створенні легіону, а вишкіл я б м рекомендував проводити невеликими частинами ротаційно у складі ЗСУ на фронті. Тоді вони будуть мати такі збройні сили як наші.
  • Олександр Дніпро
    Розумні вчаться на чужих помилках.
    Дурні не визнають своїх помилок - їм вчитися нема на чому.
  • olele
    ...Вся ця війна, і вся путінська "денацифікація", яка здається божевіллям західним аналітикам, бо вони слихом не слихали про нашу "маланчуківщину", - це, властиво, не що як побільшена проекція на 2022-й - гебістської "Операції Блок" із 1972-го, "арештованої Коляди". Путін, тоді молодий оперативник, так звідтоді був і повірив, як і вся його контора, - що ніякої України нема, а є лиш складений загодя "список лиц", які підлягають усуненню, по кожному населеному пункту, - і після такої зачистки все буде як в Магнітогорську, як і за Щербицького було... І от виявляється, що усунути-то насправді якраз і не вдалося - не тільки в 2022-му, а й тоді, в 1970-х, коли багатьом уже здавалося, ніби й справді України більше нема, - виявляється, що вбити, хай навіть ціле покоління, ще далеко не значить його УСУНУТИ... (с) О. Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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