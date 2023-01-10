МАГАТЕ перевірило відсутність незаявлених ядерних матеріалів на Рівненській АЕС. Зауважень не було, - Держатомрегулювання

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в рамках угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї провело інспекцію на Рівненській атомній електростанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держатомрегулювання.

"07 січня 2023 року на ВП "Рівненська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірку здійснено інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Мета інспекції - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. Зауважень з боку інспекторів немає", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, МАГАТЕ готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях, а також на Чорнобильському майданчику.

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Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії.