Поки Росія заробляє 5 мільярдів євро на рік на експорті металу, Європа змушена закривати свої заводи, – Гончаренко

Через "половинчасті" обмеження, запроваджені Євросоюзом на російську металургійну сировину, країна-агресор продовжує заробляти на експорті металів мільярди, тоді як європейські підприємства змушені закриватися, не витримуючи конкуренції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко у статті для The Edge.

"Потік дешевої металургійної сировини з РФ разом із астрономічними цінами на енергоносії змушують європейських металургів скорочувати виробництво. Так, на початку осені Arcelor змушена була закрити кілька заводів, у тому числі в Німеччині, через високі ціни на енергоносії. А російські металурги, які одержують газ та електроенергію практично безкоштовно, витісняють європейські компанії з європейського ринку! При цьому рекордні ціни на газ та електроенергію багато в чому спровоковані самою Росією", - наголосив Гончаренко.

Згідно зі статистикою, щорічно Росія отримує близько 5 млрд євро від експорту чорних металів та руд до ЄС – переважно до Бельгії, Німеччини, Італії та Нідерландів. У березні було запроваджено перші санкції проти металу з РФ, але вони виявилися "половинчастими", адже основні статті експорту — руди, сляби, заготовки та інші види сировини та напівфабрикатів — під санкції не потрапили. Тому нинішнього і щонайменше наступного року Росія продовжить заробляти на постачаннях свого металу до ЄС. Тоді як заводи в Європі будуть змушені продовжувати скорочувати виробництво та звільняти людей, наголошує Гончаренко.

"То чому ЄС досі не обмежив постачання металу з Росії? Справа у величезному лобі російських виробників, яке за останні 10-15 років зуміло посилити свій вплив на європейському ринку та отримало важелі тиску на національні уряди. Тому ЄС має позбавити російських металургів важелів впливу на ухвалення рішень", - упевнений Гончаренко.

Європейські виробники, у тому числі угорський гігант Dunaferr, замість роботи з Росією могли б налагодити взаємовигідну співпрацю з Україною, яка є набагато надійнішим партнером, ніж представники країни, яка розв'язала війну на європейському континенті в 21 столітті, резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, ухвалений восени восьмий пакет санкцій нібито мав розширити введені раніше обмеження, проте запроваджені санкції не вплинули на експорт російської металопродукції, оскільки обмеження не торкнулися чавуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт стали набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів – з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

Раніше міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.