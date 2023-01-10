Минулої доби російські війська 360 разів обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області

Армія РФ 360 разів обстріляла територію Гуляйпільської громади протягом минулої доби, 9 січня. Один зі снарядів росіян частково зруйнував покрівлю краєзнавчого музею.

Про це розповів "Суспільному" голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак, інформує Цензор.НЕТ

"Знову пошкоджений музей, пошкоджені школи. Ситуація тільки активізується з боку рашистів, маю на увазі по обстрілах населених пунктів нашої громади. Тому ситуація тільки погіршилася і стала ще важчою", - повідомив Ярмак.

У прифронтовому Гуляйполі з 13 тисяч населення залишилися жити 2,5 тисячі жителів, які попри постійні ворожі обстріли відмовляються евакуйовуватися:

"З початку березня ні води, ні світла немає. Тому ми підвіз води організували ще з березня. Також вивіз сміття організували, гуманітарку доставляємо людям і медикаменти. Те, що треба, то і робимо", - додав голова міськради.

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