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Західні союзники змінили підхід до воєнної допомоги Україні, - CNN

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Західні союзники змінили підхід до воєнної допомоги Україні, - CNN
Як повідомили CNN двоє високопоставлених чиновників США, останнім часом відбулися суттєві зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Останнє оголошення США про допомогу включало більше наступальної зброї, такої як бойові машини Bradley та передові ракетні системи великої дальності. Експерти сходяться на думці, що Bradley надають Києву значний новий наступальний потенціал.

"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 Bradley й помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес.

Один американський чиновник також зазначив, що Україна дотримується обмежень на використання зброї, наданої Заходом, цим самим пом’якшуючи застереження щодо надсилання більш потужних систем.

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Нагадаємо, навчання українських військових користуванню БМП Bradley почнеться вже наприкінці цього місяця.

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Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Опять начинает пованивать "кордоном на 23.02.2022". Услышите, бейте на звук.
  • Олег Б a8e02c13
    Україні не варто дотримуватися обмежень на використання зброї, наданої Заходом і взагалі "обмеження" це якась маячня. Уявімо собі обмеження на використання меча чи гвинтівки...
  • Сергей 146197f7
    так це ж не від Украiни залежить дотримуватись обмежень чи не дотримуватись. Що постачають тим і воюемо.
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