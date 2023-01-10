Остаточного рішення про передачу танків Challenger 2 Британія не ухвалила, - прессекретар Сунака

Велика Британія ще не ухвалила остаточного рішення про те, чи відправляти танки в Україну. Проте там зауважили, що обговорення з Україною тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Прессекретар Ріші Сунака заявив, що Велика Британія продовжуватиме координувати свою підтримку із союзниками після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати заявили, що нададуть бронетехніку Україні.

"На даному етапі ми не приймали остаточних рішень щодо постачання танків… Поки не будуть прийняті рішення щодо таких речей, ми не коментуємо припущення про те, яку додаткову техніку можна чи не можна відправити", - сказав представник пресслужби.

Натомість він додав, що Британія продовжить обговорювати з українськими колегами "найкращу форму", яку можна надати. При цьому додавши, що рішення приймаються разом із союзниками.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Британія розглядає передачу Україні своїх танків Challenger 2.

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