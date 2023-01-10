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Зеленський та прем’єр Бельгії де Кроо обговорили оборонні потреби України

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Зеленський та прем’єр Бельгії де Кроо обговорили оборонні потреби України
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Бельгії Александром де Кроо.

Про це президент повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - зазначив глава держави.

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