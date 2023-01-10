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НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії

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НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Відповідне рішення опубліковане на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ

Так, за зверненнями споживачів, щодо недотримання графіків відключень, перевірять:

  • ПРАТ "Волиньобленерго";
  • ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі";
  • ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  • АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
  • АТ "Полтаваобленерго";
  • АТ "Прикарпаттяобленерго";
  • АТ "Хмельницькобленерго".

Питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.

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