НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.