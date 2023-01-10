У переговорах щодо зони безпеки Запорізької АЕС МАГАТЕ відстоює висунуті Україною умови, - Держатомрегулювання
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.
"Україна виходить з пропозицією, що зона безпеки має створюватись на умовах демілітаризації, повної деокупації території самої ЗАЕС та навколо неї, включно з містом Енергодар. Важливе її повернення під контроль української влади. Ми ці пропозиції передали, і генеральний директор МАГАТЕ у своїх переговорах виходить саме з української позиції", – зауважив очільник Держатомрегулювання.
За словами Корікова, за період окупації відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС. На станції перебувають військові та представники "Росатома", які втручаються в технологічний процес управління АЕС.
"Перебування російських військових, зброї, вибухівки, вибухової техніки на АЕС не має нічого спільного з дотриманням ядерної безпеки. Фактично окупанти перетворили АЕС на військову базу", – додав Коріков.
Також голова Держатомрегулювання підкреслив, що зараз усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС зупинені. На підконтрольній Україні території експлуатуються 9 енергоблоків атомних електростанцій, з них у мережі на повну потужність працюють вісім, один енергоблок перебуває в плановому ремонті.
Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві. Зокрема, у грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.