У переговорах щодо зони безпеки Запорізької АЕС МАГАТЕ відстоює висунуті Україною умови, - Держатомрегулювання

Зона безпеки навколо Запорізької АЕС може бути встановлена тільки за умови демілітаризації та повної деокупації території станції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

"Україна виходить з пропозицією, що зона безпеки має створюватись на умовах демілітаризації, повної деокупації території самої ЗАЕС та навколо неї, включно з містом Енергодар. Важливе її повернення під контроль української влади. Ми ці пропозиції передали, і генеральний директор МАГАТЕ у своїх переговорах виходить саме з української позиції", – зауважив очільник Держатомрегулювання.

За словами Корікова, за період окупації відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС. На станції перебувають військові та представники "Росатома", які втручаються в технологічний процес управління АЕС.

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"Перебування російських військових, зброї, вибухівки, вибухової техніки на АЕС не має нічого спільного з дотриманням ядерної безпеки. Фактично окупанти перетворили АЕС на військову базу", – додав Коріков.

Також голова Держатомрегулювання підкреслив, що зараз усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС зупинені. На підконтрольній Україні території експлуатуються 9 енергоблоків атомних електростанцій, з них у мережі на повну потужність працюють вісім, один енергоблок перебуває в плановому ремонті.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проводить переговори щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС у Києві та Москві. Зокрема, у грудні повідомлялося, що перемовини триватимуть.