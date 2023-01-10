"Он лично перевозил тела из Макеевки. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КАМАЗов, говорит, вывез": солдати РФ підтверджують втрати мобілізованих у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Українська розвідка опублікувала перехоплення дзвінка окупанта, де підтверджуються втрати мобілізованих у Макіївці і спростовуюється вся офіційна пропаганда.
Відповідне перехоплення опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.