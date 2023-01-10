Північна Корея надала військову допомогу Росії, - Держдепартамент США

Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема Групі Вагнера", – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Справа в тому, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР", – додав Прайс.

За його словами, спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.

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"Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою, – зазначив Прайс. – Вони надзвичайно ефективно використовують зброю та матеріали, які постачають їм США та наші партнери у всьому світі. Ми бачили свідчення цього успіху та ефективності в останні дні".