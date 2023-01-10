Українці можуть розраховувати на нашу солідарність, це передбачає подальше постачання зброї, - Бербок у Харкові

У всіх куточках України люди мають знати, що вони можуть розраховувати на солідарність та підтримку Німеччини, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ про повідомляється на сайті МЗС ФРН.

Бербок назвала Харків "символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, з якими люди, особливо тут - на сході країни, стикаються щодня".

"На запрошення мого українського колеги та друга Дмитра Кулеби я хочу отримати уявлення про сьогоднішню ситуацію тут, у Харкові, і насамперед послухати жителів, які борються з війною цієї лютої холодної зими… У всіх куточках України, від Харкова до Херсону та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це передбачає зимову допомогу, яку ми надали. Генератори та трансформатори, пальне та ковдри тепер рятують життя. І це передбачає подальші постачання зброї", - сказала вона.

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Глава МЗС Німеччини також наголосила на важливості "не упускати з поля зору місце України в нашій європейській родині навіть цієї воєнної зими".

"Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє у Європі, в ЄС. Ось чому я хотіла би також розповісти про прогрес, досягнутий у процесі членства. Як федеральний уряд ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції для досягнення прогресу у зміцненні верховенства закону, незалежних інститутів та боротьбі з корупцією, а також у приведенні у відповідність до стандартів ЄС", - заявила вона.

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