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Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці. ФОТО

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Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці. ФОТО
Російські окупанти у вівторок, 10 січня, ракетою обстріляли місто Костянтинівка Донецької області та "демілітаризували" асфальт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав Кириленко.

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Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці 01
Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці 02

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    в дарогу????? нихренасе твари!!! ....теперь они становятся кровными врагами....*** ))))))
  • Fjall_Raven
    апиридил. только собрался был написать "они замахнулись на самое дорогое что у нас есть - асфальт!" )
  • Перехватчик
    Телеканал "Прямий"

    @prm_ua

    ·

    1 ч

    Порошенко анонсував старт нового проєкт, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнуватися зенітними установками для захисту від іранських дронів.

    https://prm.ua/poroshenko-anonsuie-novyy-proekt-z-brytanskymy-vantazhivkamy-daf-dlia-zakhystu-vid-shakhediv/

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