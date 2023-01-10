Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації в лікарнях окупованого Бердянська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі", - зазначається у повідомленні.

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