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Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

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Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ситуації в лікарнях окупованого Бердянська. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі", - зазначається у повідомленні.

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