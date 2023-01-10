З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 16 тисяч осіб, - Нацполіція

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит видання ZMINA до Головного слідчого управління Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року на територіях України виявлено 16 502 загиблих особи, а саме: у Донецькій – 4746; у Харківській – 3784; у Миколаївській – 2207; у Київській – 2072; у Чернігівській – 899; у Луганській – 815; у Херсонській – 686; у Сумській – 341; у Житомирській – 283; у Запорізькій – 66.

На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких у Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовці ЗСУ), у Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

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"З указаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зауважується у відповіді на запит.

У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.

Нагадаємо, прокуратура виявила 54 катівні й зафіксувала понад 5 тисяч випадків катувань на деокупованих територіях. Також розслідується 855 справ щодо воєнних злочинів проти дітей, 10 з яких за фактами сексуального насильства.

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