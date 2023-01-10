Під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів, - Кулеба про візит Бербок до Харкова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував візит своєї німецької колеги Анналени Бербок до Харкова 10 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кулеба зазначив: "Розбомблена Салтівка, напівзруйнова в бою з російською ДРГ школа, в якій діти вчили німецьку, знищені ракетами будівля Харківської ОВА та об’єкт енергетичної інфраструктури, поранені харківські будівлі і незламність харків‘ян - все це моя німецька колега Анналена Бербок побачила на власні очі сьогодні. Вона стала першим іноземним міністром закордонних справ, кого я привіз в Харків після 24 лютого.

Упевнений, цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години - за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Формула миру, санкції, трибунал, євроінтеграція, зброя - все це ми детально обговорили і готуємо відповідні рішення".

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Кулеба продовжив: "Але, безумовно, кожної хвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів. Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки не є нашою примхою і вони потрібні нам не для прогулянок.

Танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією. Щоб врятувати їх від руйнувань, які Анналена сьогодні побачила у Харкові. Щоб захистити нашу енергетичну інфрастуктуру та врятувати українців від російських злочинів. Ось для чого нам німецькі танки.

Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard. Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь в глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ЩЕ не ухвалене і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя".

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"При цьому я вдячний уряду Німеччини за всі ті рішення, які були ухвалені протягом останніх 11 місяців задля надання Україні необхідної зброї. Я особливо вдячний Анналені за її важливу роль в цьому. Залишилося останнє велике рішення - про надання німецьких танків.

Чим швидше воно буде ухвалене, тим швидше ця війна завершиться перемогою України. І війни в Європі не буде", - резюмував Кулеба.

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