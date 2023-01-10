Пентагон підтвердив, що близько 100 бійців ЗСУ незабаром розпочнуть навчання з ППО Patriot

У Пентагоні підтвердили, що у США незабаром розпочнеться навчання бійців Збройних Сил України користуванню системою протиповітряної оборони Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент української служби Голосу Америки Остап Яриш.

За його словами, Міністерство оборони США підтвердило, що найближчим часом на базі Fort Sill у штаті Оклахома розпочнеться навчання українських воїнів на Patriot.

Пентагон очікує, що тренування пройдуть близько 100 українських бійців.

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Раніше про те, що ЗСУ почнуть опановувати Patriot вже наступного тижня, повідомляв канал CNN з посиланням на американських високопосадовців.