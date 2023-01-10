Справу "слуги народу" Камельчука щодо недекларування орендованої квартири в центрі Києва скеровано до суду, - НАБУ

Чинний нардеп не зазначив у декларації відомості про оренду квартири на Печерську вартістю понад 3,6 млн грн та інформацію про непогашений кредит на понад $48,8 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"10 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

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Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування вказаних фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК, ще у грудні 2022 року НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року антикорупційні органи повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату України. За даними ЗМІ, йдеться про "слугу народу" Юрія Камельчука.

Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві. Також, як зазначається у повідомленні, народний обранець не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

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"Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації", - зазначається в повідомленні. Розслідування розпочато за матеріалами НАЗК.

Камельчук став третім за один місяць "слугою народу", якому повідомили про підозру в недостовірному декларуванні. 14 грудня таку підозру отримав Володимир Гевко, а 15 грудня - Максим Пашковський.