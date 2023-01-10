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Тривають важкі бої за утримання Соледара, ворог продовжує штурм, незважаючи на великі втрати, - Міноборони

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Тривають важкі бої за утримання Соледара, ворог продовжує штурм, незважаючи на великі втрати, - Міноборони
Російські окупанти продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, незважаючи на втрати.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.

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Топ коментарі

  • Вадим Карапіщенко
    Боже, допоможи нашим хлопцям, захисти та дай сили, янголи закрийте їх крильми.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Звіичайно складно, звичайно ворог йде по трупах, але як на мене, то краще таким як Маляр, Верещук, Абдристович про ці бої краще зовсім не коментувати.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!
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