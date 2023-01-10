Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині
1 1603
10 січня Збройні сили України збили ворожий "Орлан-10" у Миколаївській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що трапилось це опівдні в Миколаївській області.
"Чергова ворожа повітряна ціль безславно пішла на дно моря", - додали в командуванні.