Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" на Миколаївщині

10 січня Збройні сили України збили ворожий "Орлан-10" у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трапилось це опівдні в Миколаївській області.

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"Чергова ворожа повітряна ціль безславно пішла на дно моря", - додали в командуванні.