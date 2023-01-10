Німеччина надасть Україні 20 млн євро на Starlink

Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на оплату систем супутникового зв’язку Starlink.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту 10 січня до Харкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням профінансувати супутниковий зв'язок Starlink. Міністр закордонних справ Бербок заявила сьогодні, що Німеччина надасть на це 20 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС ФРН.

За рахунок цього можна профінансувати 10 тисяч наземних станцій. Третина з них також піде на потреби Збройних сил України. Зв’язок у реальному часі дозволяє українським воїнам координувати свої дії та краще захищатися від атак російських військ.

У повідомленні зауважується, що Starlink закриває прогалину в зв’язку там, де більше немає доступу до Інтернету через зруйновану цивільну інфраструктуру.

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